Gewaltiger Schneesturm überrollt New York

Wow! Check out this time lapse of the #SnowSquall moving over Manhattan. Crazy cool view from the top of One World Trade Center. pic.twitter.com/K7kxjcA0Zt— David Jones (@DavidJonesTV) December 18, 2019

New York wurde am Mittwoch von einem Sturm aus Schneeregen überrascht, der innerhalb weniger Minuten über die Stadt an der US-Ostküste zog. Schnee fiel wider Erwarten nicht viel: Laut dem Nationalen Wetterdienst wurde etwa der Central Park lediglich mit 0,4 Zoll Schnee bedeckt.

Twitter-Nutzer veröffentlichten Zeitraffer-Videos, die zeigen, wie sich die Sturmböe in die Wolkenkratzer hineinbewegt und diese anschließend komplett einhüllt. Nach rund 90 Minuten war das Naturschauspiel vorbei.

(L'essentiel/ap)