Viraler Hit finanziert Brüdern das Studium

Das virale Video aus Kindertagen mit dem Titel «Charlie bit my finger» hat zwei Brüdern aus England und ihrer Familie unverhofften Reichtum beschert. Das Youtube-Video, das Howard Davies-Carr im Jahr 2007 von seinen Söhnen ins Netz lud, ist mittlerweile gut 885 Millionen mal angeschaut und kürzlich als sogenannter NFT für 538.000 Pfund (rund 630.000 Euro) bei einer Auktion verkauft worden.

NFT bedeutet so viel wie «nicht austauschbare Token». Zu verstehen sind sie ähnlich wie Kryptowährungen wie Bitcoin, da sie auf einer Blockchain basieren, bei welcher jede Transaktion genauestens gespeichert wird. Wer NFTs kaufen möchte, kann damit aber nicht nur einen abstrakten Block in einer Reihe an digitalen Blöcken kaufen, sondern einen Vermögenswert, der das Eigentumsrecht an einem bestimmten digitalen Objekt repräsentiert. Wer ein solches Token kauft, sichert sich also das Eigentumsrecht auf eine bestimmte digitale Datei – in diesem Fall das Video «Charlie bit my finger».

Mit dem Erlös zum Studium

Wie nun bekannt wurde, will der heute 17-jährige Harry, der im Video als kleiner Junge zu sehen ist, der von Baby Charlie in den Finger gebissen wird und sich darüber beschwert, mit einem Teil der Erlöse sein Studium in London finanzieren.

Charlie, heute 15, weiß noch nicht, was er studieren will – meint aber im «BBC»-Interview, das Geld würde auch noch für die zwei weiteren jüngeren Brüder ausreichen. Auch über die Youtube-Klicks hat die Familie Geld verdient: Der Vater schätzt die Einnahmen nun insgesamt auf rund eine Million Pfund. Er habe jedoch immer darauf geachtet, dass seine Söhne auf dem Boden blieben.

(L'essentiel/dpa/doz)