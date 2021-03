101 Welpen aus Transporter beschlagnahmt

Ein kleiner Einblick von gestern zu den Welpen - alle haben die Nacht überstanden, da sind wir schon mal sehr erleichtert! Wir hoffen, sie bleiben in den nächsten Tagen stabil. Alle weiteren Infos: https://www.facebook.com/TierheimNuernberg/photos/pcb.3799332196771093/3799329066771406 Gepostet von Tierheim Nürnberg am Montag, 15. März 2021

Das Tierheim in Nürnberg platzt aus allen Nähten und bittet um Geld- und Sachspenden. Unabhängig von den anderen, armen Seelen, beherbergt das Tierheim mittlerweile 126 Hunde aus illegalen Transporten. Zuletzt waren es 101 Tiere unterschiedlicher Rasse im Alter zwischen sechs und zehn Wochen.

Momentan befinden sich die Kleinen in der «Tollwutquarantäne», da in diesem Alter die Dokumente mit ziemlicher Sicherheit gefälscht waren und der Impfintervall gar nicht stimmen konnte. Malteser, Bulldoggen, Australien Shepherds, Cocker Spaniel, Rottweiler - all diese Rassen mussten in einem Transporter den langen Weg von Ungarn nach Belgien (der angebliche Zielort) ausharren.

Solange die Polizei noch ermittelt und sich die Tiere generell in Quarantäne befinden, bittet das Heim von Vermittlungsanfragen abzusehen. Erst nach Abschluss der Ermittlungen und vollständigem Impfschutz können die Hundebabys an einen Endplatz vermittelt werden.

(hoc/L'essentiel/tine)