Vierfachmord an Kindern und Mutter erschüttert England

Eine Mutter und drei Kinder sind tot. Der Vierfachmord hat in England für Entsetzen gesorgt. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei im Ort Killamarsh nahe Sheffield mit. Sie rief Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, alle Hinweise weiterzugeben, «so unbedeutend sie auch scheinen mögen».

Wie verschiedene Medien berichteten, handelt es sich bei den Opfern um eine Frau und ihre zwei Kinder – einen 13-jährigen Jungen und ein elfjähriges Mädchen – sowie eine Freundin der Tochter, die dort übernachten sollte.

«Mein Herz ist in Millionen Stücke zerbrochen»

Auf Facebook schrieb der Vater, der zum Tatzeitpunkt vier Autostunden entfernt in den Ferien war: «Mein Herz ist in Millionen Stücke zerbrochen. Ich habe meine wunderschönen Babys nicht ausreichend vor den Monstern beschützt und jetzt wurden mir die beiden genommen. Das Leben wird nie wieder dasselbe sein.»

Die Leichen waren am Sonntagmorgen entdeckt worden. Der Vater der Geschwister legte am Montag Blumen und handgeschriebene Briefe am Tatort nieder. Neben dem Festgenommenen verdächtigt die Polizei zur Zeit keine weiteren Personen.

(L'essentiel/DPA/dmo)