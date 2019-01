Diese Frau diagnostiziert sich selbst Hirntumor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Krankenschwester Chantal Smits ist 22 Jahre alt und eine lebenslustige Frau, wie man unschwer auf ihrem Instagram-Profil erkennen kann.

Seit Jahren arbeitet sie mit Krebspatienten zusammen auf der Station für Hirntumor-Patienten. Keine Frage: Die Arbeit im Krankenhaus ist kein Zuckerschlecken. Doch die Müdigkeit, die Chantal Smits aus London seit Jahren direkt nach Feierabend überfiel, war auffällig. Meistens ging sie direkt um 20 Uhr ins Bett, sobald sie Zuhause ankam.

Trotzdem dachte sich die junge Frau nichts Schlimmes dabei. Schließlich war sie ja erst 22 Jahre alt: Was sollte sie da schon Gravierendes haben? Doch sie irrte sich, wie sie im Februar 2018 beim Anblick eines Plakats bemerkte. Das Plakat hing an einer Wand des Krankenhauses in dem die junge Frau jeden Tag Patienten half.

Auf diesem waren die Warnzeichen für einen Tumor im Gehirn aufgelistet, darunter ständige Müdigkeit, aber auch Sehstörungen und Kopfschmerzen. Tatsächlich litt Smits zu diesem Zeitpunkt bereits unter täglichen Kopfschmerzen – und dies bereits seit 2014. Aber im Vergleich zu den Leiden ihrer Patienten, hielt sie ihre eigenen Beschwerden für nicht so wichtig und schob sie immer weg.

Sie ging schließlich doch zum Arzt und der stellte einen Tumor direkt am Hirnstamm fest. Da man aus diesem keine Proben entnehmen konnte, können Ärzte nicht sagen, ob der Tumor gutartig oder bösartig ist. Smits bleibt also keine Wahl, als einfach weiterzuleben und abzuwarten, ob der Tumor wächst oder gar streut.

Über ihr Instagram-Profil lässt die 22-Jährige andere an ihrem Schicksal teilhaben und ruft außerdem dazu auf, an Forschungseinrichtungen zu spenden, um endlich eine Heilung gegen Krebs zu finden.

(L'essentiel/fee)