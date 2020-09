Drei Tote bei Unwettern in Griechenland

Athen. Ein Wirbelsturm, ein sogenannter Medicane, hat in Griechenland schwere Schäden hinterlassen. Drei Menschen kamen wegen des Sturms ums Leben, mehrere Personen werden aktuell vermisst Angaben der griechischen Zivilschutzbehörde erreichte der Sturm eine Windgeschwindigkeit von bis zu 117 km/h. Anders als ein Hurrikan oder Taifun ist ein Medicane meist ein Wetterphänomen, das nur über wenige Tage anhält.

Der Wirbelsturm «Ianos» und ein weiteres Sturmtief über der Nordägäis haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in weiten Teilen Griechenlands schwere Schäden angerichtet. Bis zum Sonntagmorgen gab es offiziellen Angaben zufolge drei Todesopfer, eine Frau und zwei Männer.

Das Auto der Opfer war offiziellen Informationen zufolge von den über die Ufer getretenen Wassermassen eines Flusses mitgerissen worden. Die Leiche eines weiteren Opfers, eines 62-jährigen Mannes, fanden Rettungskräfte in den Trümmern seines Hauses.

Videos in den sozialen Medien zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Straßen wurden durch den starken Regen überschwemmt. Insbesondere die Insel Kefalonia war davon betroffen.

Catastrophic flooding in Greece today (#Kefalonia) as an intense tropical-like cyclone #Medicane #Ionas slams the island.



Reports of the entire Jerusalem beach eroding away - changed forever.pic.twitter.com/PovJY2kVgq