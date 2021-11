Diplomat liegt leblos vor Botschaft in Berlin

Bei der russischen Botschaft in Berlin hat sich ein mysteriöser und ungeklärter Todesfall ereignet, wie «Der Spiegel» berichtet. Das Nachrichtenmagazin schreibt, dass sich ein 35-Jähriger, der seit Sommer 2019 als Zweiter Botschaftssekretär in Berlin akkreditiert war, aus einem oberen Stockwerk des Botschaftskomplexes stürzte. Die Berliner Polizei habe ihn am 19. Oktober um rund 7.20 Uhr tot aufgefunden. Rettungskräfte hätten erfolglos versucht, die Person zu reanimieren.

Der Leichnam des Diplomaten sei inzwischen in Russland, die russische Botschaft habe einer Obduktion der Leiche allerdings nicht zugestimmt. Da der Tote den Diplomatenstatus besaß, könne auch die Staatsanwaltschaft kein Todesermittlungsverfahren durchführen, so das Magazin.

Gibt es einen Zusammenhang mit dem Tiergartenmord?

Die deutschen Sicherheitsbehörden hätten den Mann als «getarnten Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB» eingestuft, schreibt «Der Spiegel» weiter. Er soll mit einem hochrangigen Beamten des zweiten Diensts des FSB verwandt gewesen sein, die in Russland den Terror bekämpft. Westliche Nachrichtendienste bringen den Mann laut dem Magazin mit dem «Tiergartenmord» in Verbindung. Die Tat löste im Juni 2020 große diplomatische Verwerfungen zwischen Deutschland und Russland aus.

Laut Recherchen des Spiegel, der Investigativplattformen «Bellingcat» sowie «CNN» und «The Insider» waren Beamte des zweiten Diensts des FSB auch in den Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny im Sommer 2020 verwickelt.

