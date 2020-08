Video zeigt, wie Tornado auf Strand in Sizilien trifft

Un tromba marina ha toccato poco fa la spiaggia di #Cefalù, scatenando il panico tra i bagnanti, che si sono attardati ad osservare il fenomeno naturale (in una posizione estremamente pericolosa) Video tramite Cesarestyle Sc - Tornado in Italia - Gepostet von Tornado in Italia am Mittwoch, 5. August 2020

Das Höhentief, welches in den vergangenen Tagen im Alpenraum für viel Regen gesorgt hat, liegt mittlerweile über dem Südosten Italiens und sorgt dort für Schauer und Gewitter. Am Mittwoch kam es dabei an der Nordküste Siziliens im Ort Cefalù zu einem Tornado. Zunächst handelte es sich noch um eine Wasserhose, diese ist in weiterer Folge aber über den Strand in die Stadt gezogen und hat für spektakuläre Bilder gesorgt.

Impressive! Watch what happens when a #waterspout makes landfall in Cefalù, Sicily (IT).



This waterspout becomes a #tornado by definition.pic.twitter.com/cqsGShLPgA — Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) August 6, 2020

In der Region Kalabrien kam es im Bereich von Tropea bereits am Dienstag zu mehreren Wasserhosen, zum Teil wurden auch vier nebeneinander beobachtet. Wasserhosen gehören aus meteorologischer Sicht zu den Großtromben und sind nichts anderes als Tornados über einer Wasserfläche.

Non è un fotomontaggio, ieri davanti a #Zambrone ( #Calabria) si presentava un poker di #trombe #marine! Foto di Andrea Bova - Tornado in Italia - Gepostet von Tornado in Italia am Mittwoch, 5. August 2020

Wenn diese auf Land treffen, spricht man von einem Tornado. Bei Wasserhosen handelt es sich in den meisten Fällen um lokale Verwirbelungen unterhalb einer Quellwolke, daher ist deren Stärke meist relativ schwach. Wenn sie auf Land treffen können sie aber dennoch gefährlich werden, da sie ausreichend hohe Windgeschwindigkeiten verursachen, um etwa größere Äste oder Strandliegen umstürzen oder abheben zu lassen.

