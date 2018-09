Gestresster Briefträger bricht Hündin das Bein

Er hatte wie immer die Post verteilt: Ein Briefträger fährt mit seinem Auto auf den Hof einer Familie vor – unter massivem Zeitdruck, wie der Hundehalter später erzählt. Hofhündin Keyla sei nicht angeleint gewesen und der Postbote habe sie angefahren. Die Hündin erlitt einen doppelten Beinbruch und musste notoperiert werden.

Nach dem Unfall habe der Postbote die Post der Mutter des Hundehalters in die Hand gedrückt. «Er gab zwar zu, den Hund angefahren zu haben, erledigte dann aber seine Tour, ohne sich zu entschuldigen.»

Postbote will keine Schuld am Unfall haben

Nach dem Zwischenfall wandte sich der Hundebesitzer an die Poststelle, da er das Verhalten des Postbotes nicht für angebracht hielt. Am Montag meldete sich der Bote dann persönlich und behauptete, dass er keine Schuld am Unfall trage. Grund für den Unfall sei die Hündin gewesen, die frei herumlaufen konnte.

Der Postbote habe keine Reue gezeigt und sich für seine Aktion nicht entschuldigt. Eigentlich kenne man sich in dem kleinen Dorf in der Schweiz. Auch der Bote habe die Hündin bereits gekannt und wisse, wie sie reagiere: «Fährt er eigentlich jeden Hund an, der nicht angeleint ist? Was wäre, wenn es ein Kind gewesen wäre?», ärgert sich der Hundeführer.

2000 Euro Arztkosten

Die ärztlichen Kosten belaufen sich auf rund 2000 Euro. Der Briefträger habe am Dienstag nochmal angerufen und nach dem Gesundheitszustand der Hündin gefragt. Entschuldigt habe er sich allerdings nicht. Außerdem habe er erklärt, er sei in Zukunft nicht mehr zuständig für die Route und habe diese nun an seine Vorgängerin abgegeben.

(L'essentiel/nzy)