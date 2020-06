Bild von «Black Lives Matter»-​​Demo geht viral

Es ist ein Bild, das an Aussagekraft kaum zu überbieten ist: Ein muskulöser schwarzer Mann mit einem Mundschutz trägt einen blutenden Weißen mit kurz rasierten Haaren. Gleich dahinter steht ein Mann mit maskiertem Gesicht und einem Helm, der dem Verletzten den Kopf schützt, daneben Polizisten in gelben Sicherheitswesten.

Abgespielt hat sich die Szene in London, wo sich am Samstag trotz Warnungen der Polizei gleichzeitig zwei Demonstrationszüge von Rechtsextremen sogenannten «Statuenschützern» und der «Black Lives Matter»-Bewegung versammelten. Wie britische Medien berichten, hätten die Statuenschützer nach Ende der Demonstrationen Scharmützel mit der Polizei und den Anti-Rassismus-Demonstranten provoziert, worauf Gewalt ausgebrochen sei.

« Es geht nicht um Schwarz gegen Weiß, sondern um alle gegen die Rassisten. »

Beim Verletzten handle es sich um einen der Statuenschützer, der dabei verletzt worden sei, schreibt die Zeitung Dailymail. Getragen werde er vom Personaltrainer Patrick Hutchinson.

Familienvater Hutchinson hat inzwischen auf Instagram Bilder des Vorfalls veröffentlicht und schreibt dazu: «Wir haben heute ein Leben gerettet.» Er habe sich dort eingesetzt, wo er gebraucht worden sei, und: «Es geht nicht um Schwarz gegen Weiß, sondern um alle gegen die Rassisten.»

Im Vorfeld der Demonstrationen war gewarnt worden, dass mit der Teilnahme die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus verletzt würden. Demnach dürfen sich in Großbritannien nicht mehr als sechs Menschen versammeln. Die Polizei hat nun mehr als 100 Menschen festgenommen, die sich an den Ausschreitungen beteiligt haben sollen.

Racist thuggery has no place on our streets. Anyone attacking the police will be met with full force of the law. These marches & protests have been subverted by violence and breach current guidelines. Racism has no part in the UK and we must work together to make that a reality.