In Japan kann man Übergewichtige mieten

Was selten ist, ist wertvoll. In Japan sind das Menschen mit Mehrgewicht. Das Land hat eine der niedrigsten Adipositasraten der Welt – nur 3,6 Prozent der Bevölkerung gelten als übergewichtig. In Australien sind es 27 Prozent. Daraus will jetzt ein japanisches Unternehmen ein Geschäft machen. Bei diesem kann man Menschen mit Mehrgewicht mieten. Das berichtet das «St. Galler Tagblatt».

Das Unternehmen heißt Debucari. Der Firmenname ergibt sich aus den japanischen Begriffen «debu», fett, und «kariro», mieten.

Für Werbung oder Privates

Gleich vorweg: Es soll sich dabei nicht um einen Escort- oder einen anderweitig prickelnden Service halten. Ein Teil der Idee ist, dass Firmen zum Beispiel Models für Werbung buchen können. Laut Angaben der Firma stehen die Personen aber auch zur Verfügung für ein gemeinsames Essen, Cosplay oder als Kontrast für Fotos. Oder die Personen sind Ratgeber für den Umgang mit Menschen mit Mehrgewicht.

Potenziellen Kundinnen und Kunden stehen Menschen zur Verfügung, die mindestens 100 Kilogramm schwer sind. Zudem werden zwei Gewichtsklassen darüber angeboten, jeweils ab 125 und 150 Kilogramm. Preis pro Stunde: 2000 Yen, macht umgerechnet etwa 15 Euro.

Gesellschaft mieten ist nicht unüblich

So seltsam es auch klingen mag, Menschen zu «mieten», das Geschäft mit der Illusion, ist in Japan ziemlich verbreitet. Viele Unternehmen bieten bereits eine breite Palette von Angeboten an. Die Angebote gehen von der Anmietung eines Freundes, einer Freundin oder eines Mannes mittleren Alters, der ihnen einen Tag lang Gesellschaft leistet, bis zu einer gesamten Familie.

(L'essentiel/Philippe Coradi)