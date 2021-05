Vulkan Ätna auf Sizilien ist wieder ausgebrochen

Ieri sera, dalle 22:30 a mezzanotte, nuova fontana di lava all’Etna: la colonna eruttiva ha raggiunto 7km sul livello del mare, disperdendo la cenere in direzione Nord-Est. Si è osservato un flusso lavico in direzione Sud-Ovest, che al momento non è piú alimentato. #INGV #Etna pic.twitter.com/Ta1Bv1goJ5 — INGVvulcani (@INGVvulcani) May 25, 2021

Auf Sizilien ist der Vulkan Ätna erneut ausgebrochen. Aus dem Krater auf der Südostseite stiegen am Dienstagvormittag Asche und dicker Qualm bis zu 4000 Meter in die Höhe auf, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Bereits in der Nacht zu Dienstag leuchtete der Gipfel des mehr als 3300 Meter hohen Berges auf, als bei einem Ausbruch Lava meterhoch in den Nachthimmel schoss. Das INGV hatte seit kurzem wieder mehr Aktivität am Ätna verzeichnet.

Auch der Stromboli auf der gleichnamigen Vulkaninsel im Nordosten Siziliens brach zuletzt am Wochenende wieder aus. Die Lavaströme dort erreichen mitunter auch die Küste. Über größere Schäden oder Verletzte auf den beiden Inseln gab es zunächst keine Berichte.

A Stromboli nel weekend il fronte lavico nella Sciara del Fuoco non ha raggiunto la costa. Tuttavia si sono verificati vari rotolamenti di grossi massi fino al mare. Ai crateri sommitali è continuata l'attività di spattering, con occasionali esplosioni piú intense. #Stromboli pic.twitter.com/AcP6jkYeii — INGVvulcani (@INGVvulcani) May 24, 2021

