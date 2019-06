Polizist irrt mit Mädchen (3) durch deutsche Stadt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein dreijähriges Mädchen hat sich am Sonntagnachmittag im deutschen Germersheim bei Landau in Rheinland-Pfalz unbemerkt aus dem Haus geschlichen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war der betreuende große Bruder für kurze Zeit unaufmerksam und dies habe das Mädchen für einen Ausflug genutzt.

Aufmerksame Bürger brachten die kleine Ausreisserin gegen Abend zur Polizeiinspektion, nachdem sie in unmittelbarer Nähe einer Dienststelle angetroffen worden war. Wo sie wohnt, konnte sie den Beamten nicht sagen – sie könne sie aber gern dorthin führen.

Durch Freundin der Mutter erkannt

Wie die Polizei weiter schreibt, war sich die Dreijährige nach einem längeren Fußmarsch inklusive mehrerer Richtungswechsel quer durch Germersheim aber gar nicht mehr so sicher, wohin sie eigentlich gehört.

Kleine Entdeckerin bei der Polizei Germersheim. Zurück nach Hause ging es dann doch lieber in Begleitung...die ganze Geschichte zum Foto finden Sie hier:https://t.co/6M3D22Jn7F *ab pic.twitter.com/98R4KpmuBk— Polizei Germersheim (@Polizei_GER) 23. Juni 2019

Glücklicherweise wurde das Mädchen kurze Zeit später durch eine Freundin der Mutter erkannt, die zufällig in der Nähe war. Die Mutter konnte telefonisch erreicht werden und holte ihre kleine Entdeckerin umgehend vor Ort ab.

(L'essentiel/scl)