Zehnjähriger stranguliert sich beim Spielen

Wie die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Polizei am mitteilten, ereignete sich das Drama am Sonntagvormittag in einem Einfamilienhaus in Stockelsdorf. Dabei ist ein 10-jähriger Junge in seinem Kinderzimmer durch «Strangulation zu Tode gekommen».

Die Mutter des Kindes, ihr Ehemann und zwei Geschwister befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls zwar im Haus, jedoch nicht im Zimmer des Jungen. Der 10-Jährige verstarb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Keine Anhaltspunkte für Tötungsdelikt

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeistelle führen sogenannte Todesermittlungen, um die Umstände zu klären, unter denen es zum dem Tod des Kindes gekommen ist. «Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt sind nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vorhanden», heißt es in dem Bericht.

Wie genau es zu der Strangulation kommen konnte, ist nach wie vor unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Eine Obduktion wurde beantragt. Die Familie des Jungen wird von Seelsorgern betreut.

(L'essentiel)