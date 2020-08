Diebisches Wildschein soll sterben

Skurrile Szene auf einer FKK-Wiese: Eine Wildschwein-Familie wird von einem Nackten verfolgt. Doch warum? Die Muttersau trägt eine gelbe Tüte im Maul, welche offensichtlich dem Nackten gehört. Geschehen ist das Ganze letzte Woche am Teufelssee in Berlin, der zu diesem Zeitpunkt gut besucht war.

Die Bilder dazu gingen um die Welt. Viele, auch der nackte Mann im Bild, haben sich über den Vorfall köstlich amüsiert. Nun ist aber Schluss mit lustig. Das Tier soll nun nämlich abgeschossen werden, wie der RBB berichtet. Offenbar haben die Förster das Tier, welches sämtliche Scheu vor Menschen verloren hat, schon länger auf dem Schirm. Eben diese forsche Bache mit zwei Jungtieren und auch andere Wildschweine seien ständig am Teufelssee unterwegs, wird Katja Kammer, Leiterin des Forstamtes Grunewald, zitiert. Vor allem in der Dämmerung würden Badegäste des öfteren umzingelt – was sie selbst ganz schön unheimlich fände.

Ganz so leicht werde es aber nicht sein, das Tier zu erlegen. Es handle sich um eine besonders «intelligente Sau», so Kammer. Außerdem dürften laut Bundesjagdgesetz Muttertiere erst geschossen werden, wenn ihre Frischlinge älter als sechs Monate sind. Dem Fell nach zu urteilen sind die Jungen jedoch schon älter. Bei ganz jungen Tieren sei das Fell noch gestreift. Doch es gibt noch ein Problem: Wo sich Menschen aufhalten, so wie am Teufelssee derzeit in Massen, kann nicht geschossen werden.

«Sonnenanbeter lachten schallend»

Eine Augenzeugin beschrieb die Szene vom Teufelsee von Anfang August gegenüber Bild: «Alle Sonnenanbeter auf der Wiese lachten schallend über die Szene. Bis in den Wald musste der Besitzer der Sau folgen. Er hatte Glück, dass sie auf der Flucht in einen Karton getreten war, der sie bremste.» Darüber dürfte er wirklich froh gewesen sein, denn in besagter Tüte befand sich sein Laptop. Als er damit wieder aus dem Wald kam, applaudierten alle, so die Zeugin weiter.

Eine Frau, die das Ganze auf Kamera festhielt schreibt dazu auf Facebook: «Ich habe anschließend die Fotos dem Mann gezeigt, er hat schallend gelacht und autorisiert, dass ich sie öffentlich machen kann.» Laut den Badegästen käme es öfters vor, dass Tiere auf der Wiese Rucksäcke verschleppen, in der Hoffnung, darin etwas Nahrung zu finden.

