Toter Säugling entdeckt – Polizei nimmt Frau fest

Nach dem Fund eines toten Säuglings im Landkreis Bayreuth hat die Polizei eine Frau festgenommen. Es müsse nun abgeklärt werden, ob es sich um die Mutter des Neugeborenen handelt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Dienstag. Weitere Angaben wollte der Polizeisprecher zunächst nicht machen.

Eine Zeugin hatte den Säugling am Montag in Heinersreuth in einem Mülleimer vor einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion zur Klärung der Todesursache an.

(L'essentiel/AFP/pme)