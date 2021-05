Schüsse in Wohngebiet – Zwei Leichen gefunden

Im 3800-Seelen-Dorf Dänischenhagen läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei, auch das Sondereinsatzkommando SEK ist vor Ort. Anwohner hatten zuvor gegen 11 Uhr Schüsse aus einem Doppeleinfamilienhaus am Rosenweg gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie in einem Wohnhaus die Leichen einer Frau und eines Mannes sowie etliche Patronenhülsen. Die Polizei sperrte das Viertel weiträumig ab – der Täter ist noch auf der Flucht und soll bewaffnet sein. Die Anwohner sind aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.

Parallel dazu läuft auch im Brauereiviertel im nahen Kiel ein Polizeieinsatz. Dort soll ein weißer SUV gesehen worden sein, der dem möglichen Täter zugeordnet wird, wie die Polizei mitteilt.

Laut den «Kieler Nachrichten» ist der Verdächtige mit einem Sturmgewehr bewaffnet.

Update folgt­…

(L'essentiel/trx)