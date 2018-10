Nasa plant Zeppelin-​​Stadt über der Venus

Zugegeben, unser Nachbarplanet Venus ist alles andere als ein einladender Ort: die Luft ist erfüllt mit giftigen Gasen, die Landschaft ist ziemlich karg und außerdem ist es schlappe 460 Grad warm. Und genau auf diesen Planeten möchte die Nasa bald Astronauten bringen.

Okay, nicht direkt auf den Planeten. Das Betreten der Venusoberfläche sei laut Nasa unmöglich. Aber Wissenschaftler des Raumfahrtinstituts erarbeiten ein Konzept zur Errichtung eines Außenpostens, der in der Atmosphäre der Venus schweben soll. Einen Namen hat das ganze auch schon: «High Altitude Venus Operational Concept», kurz Havoc. Havoc soll wie eine Art Luftschiff rund 50 Kilometer über dem Boden schweben, wo die Lebensbedingungen mit 20 bis 30 Grad Celsius um einiges freundlicher sind. In diesen erdähnlichen Bedingungen könnte sogar ein Aufenthalt von bis zu einem Monat möglich sein, so zumindest in der Theorie.

Gibt es Leben auf der Venus?

Das Luftschiff soll mit Sauerstoff und Stickstoff gefüllt werden, um den nötigen Auftrieb zu bekommen. Bewegt wird es dann durch den Wind in der Atmosphäre. Mit dem Projekt wollen die Wissenschaftler auch der Frage nachgehen, ob es auf der Venus Leben gibt. Dies wäre zumindest theoretisch möglich.

Laut Nasa sei eine Mission zur Venus sogar schneller zu realisieren, als ein bemannter Flug zum Mars. Wann genau dies jedoch in Angriff genommen werden soll, steht noch nicht fest.

