Hier «fressen» Pilze die Reaktor-​​Strahlen

Die Reaktoren in Tschernobyl sind auch 34 Jahre nach der Nuklear-Katastrophe noch immer radioaktiv. Die Wände des Kraftwerks strahlen weiterhin und diese Strahlen sind mehr als lebensbedrohlich. Zumindest für uns Menschen. Denn innerhalb des Reaktors gibt es Lebewesen, die es sich recht gemütlich machen.

Wissenschaftler fanden nun heraus, dass rund 200 verschiedene Pilz-Arten innerhalb der Ruinen leben. Aber sie vegetieren nicht nur vor sich hin, sie «fressen» die Strahlung. Vor allem schwarze, melaninhaltige Pilze fühlen sich in Tschernobyl wohl. Sie wandeln die Radioaktivität nämlich in Energie um. Dadurch wachsen sie schneller.

500-fache Strahlendosis

Im Jahr 2007 berichtete Mikrobiologe Arturo Casadevall vom Albert Einstein College in New York gegenüber Scientific American, dass man in den Reaktoren immer wieder schwarze Organismen entdecke. Dazu meinte er: «Was zum Teufel machen die da?».

Nun ist zumindest ungefähr klar, was sie da machen. Und das können sie deshalb, weil sie das 500-fache der Strahlendosis ohne weiteres hinnehmen. Bei den schwarzen Pilzen heißt es sogar: Je höher die Strahlung, umso schneller wachsen sie.

Was in aktuellsten Studien deutlich wurde: Die Pilze innerhalb des Reaktors sind um einiges dunkler als jene außerhalb des Kernkraftwerks. Kasthuri Venkateswaran, Wissenschaftler der NASA, schlussfolgerte daraus, dass sich die Pilze offenbar an die Verhältnisse anpassten. Ein Fünftel davon orientierte sich sogar in Richtung der Strahlung. «Sie lieben es», so Venkateswaran.

