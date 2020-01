Passanten heben SUV hoch und befreien Unfallopfer

Eine 25-jährige Frau überquerte am vergangenen Sonntag im New Yorker Stadtteil Manhattan die Straße. In beiden Händen trug sie Einkaufstaschen. Da wurde sie von einem SUV überfahren. Passanten eilten ihr zu Hilfe, hoben das Auto an und zogen sie hervor.

«Ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Ich erinnerte mich daran, dass meine Einkäufe überall auf dem Boden lagen», sagte die Frau gegenüber dem TV-Sender NBC New York. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. «Ich habe starke Prellungen und große Schmerzen, aber glücklicherweise wird alles verheilen», sagte sie. Und sie fügte hinzu, dass sie den unbekannten Helfern dankbar sei.

(L'essentiel/jad)