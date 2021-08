Ehepaar stirbt bei Unfall – Baby schwer verletzt

Ein junges Ehepaar verunfallte am Mittwoch in Deutschland in Mittelhessen auf der B 253. Der Autofahrer und seine Frau kamen ums Leben. Ihr zehn Monate altes Baby wurde schwer verletzt.

Der Vater (28) war mit seinem Auto laut Polizei in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen einen Lastwagen mit Anhänger gekracht. Der Lastwagen touchierte noch ein anderes Auto, das hinter dem Wagen der Familie fuhr. Die Frau und ihr Kind (5), die in dem Fahrzeug saßen, wurden leicht verletzt. Der LKW geriet in die Böschung und kippte um, der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Warum der Vater auf die Gegenfahrbahn kam, ist noch unklar. Das Baby des Paares überlebte mit mehreren Knochenbrüchen. Es wurde in die Uniklinik gebracht. Passiert war der Unfall zwischen Eschenburg-Simmersbach und Breidenbach-Oberdieten.

(L'essentiel/lea)