Junge Frau stirbt auf Party nach Fenstersturz

Für eine junge Frau endete in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Feier tödlich. Im Berliner Bezirk Mitte habe laut «Bild» am Montagabend im obersten Stockwerk eines Hauses eine Party stattgefunden. Gegen vier Uhr lehnte sich die Partygängerin offenbar zum Luft schnappen aus einem der Fenster und stürzte in die Tiefe.

Umgehend wurden Rettungskräfte alarmiert. Als die Sanitäter und der Notarzt eintrafen, fanden sie die Frau bewusstlos auf der Straße liegend vor. Sie versuchten, die Frau wiederzubeleben.

Allerdings wurden die Wiederbelebungsmaßnahmen nach einer halben Stunde erfolglos eingestellt. Die junge Frau war bereits tot.

(L'essentiel/sm)