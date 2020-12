In Großbritannien taucht wieder ein Monolith auf

Die neueste Struktur beim Compton Beach auf der Westseite der britischen Isle of Wight wird als etwa zwei Meter hoch und einen halben Meter breit beschrieben. Die Nachricht vom Monolithen auf der Insel hat in den sozialen Medien bereits die Runde gemacht. Scherzhaft wird unter anderem spekuliert, dass der Monolith - der bereits eine eigene Instagram-Seite hat - ein Portal in eine andere Dimension sein könnte.

Zu dem ersten Monolithen, der in Utah und Rumänien entdeckt wurden, hat sich laut BBC das Künstler Kollektiv «The Famous Artist» bekannt. Auf Instagram wurde ein Bild des Monolithen von Utah mit einem Preis von 45.000 US-Dollar veröffentlicht. Jemand kommentierte das Foto mit: «Warst du es?», die Antwort darauf lautete: «Wenn du damit uns meinst, ja». Außerdem stellten die Künstler ein weiteres Monolithen-Foto auf ihre Seite und schrieben dazu: «Ein weiterer Monolith außerhalb des Joshua Tree Park. Damit sind es bereits vier.»

Auf die Struktur bei der Isle of Wight angesprochen, hieß es aber lediglich: «Der Monolith ist zu diesem Zeitpunkt außerhalb unserer Kontrolle. Wir danken allen Außerirdischen, die rund um den Globus hart arbeiten, um den Mythos zu verbreiten».

(L'essentiel/Katja Fässler)