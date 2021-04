Verlassene Tasche legte Flughafen in Stockholm lahm

Eine verdächtige Tasche hat am Montagmorgen zur Evakuierung eines Terminals am Stockholmer Flughafen Arlanda geführt. Das Terminal blieb rund drei Stunden gesperrt, da man nicht wusste, ob von dem Gepäckstück eine Gefahr ausging. Gegen 11.30 Uhr teilte die Polizei auf ihrer Webseite mit, dass von der Tasche keine Gefahr ausging.

The terminal of #Arlanda - the main airport in #Stockholm - has been evacuated. The police found a suspicious bag so for the time being no flights are taking off according to @sr_ekot #Sweden https://t.co/kYQbY1J2gA