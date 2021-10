Polarlichter auch über Deutschland erwartet

Andreas Vogel, Leiter des Bremer Olbers-Planetariums sagt gegenüber dem TV-Sender buten un binnen: «In den nächsten zwei bis drei Nächten könnten wir hier mit dem bloßen Auge Polarlichter sehen, die Chance ist tatsächlich relativ hoch.» Doch wie soll das gehen? Normalerweise sieht man die Polarlichter in Europa nur ganz hoch oben im Norden.

Der Grund dafür ist, dass sich der Sonnenzyklus ungefähr alle elf Jahre ändert. Und gerade jetzt ist es wieder so weit. Dadurch entstehen kleine Explosionen auf der Sonne. Die Explosion vom Donnerstagabend war aber alles andere als klein, wie Vogel erklärt. Bei so einer Explosion schleudert die Sonne Maße ins All. Und dieses Mal genau in Richtung Erde.

Und genau diese Sonnenexplosionen können zu Polarlichtern führen. Dabei spielt aber die Ausrichtung des Magnetfelds der Polarlichtwolke eine Rolle. Passt alles zusammen, wären also die Polarlichter in Bremen und Bremerhaven zu sehen. Andreas Vogel, Leiter des Bremer Olbers-Planetariums, sagt aber auch: «Polarlichter sind ein bisschen wie Lotto spielen. Das kann man alles nicht vorhersagen. Aber: Die Chancen sind so hoch wie nie.»

(L'essentiel/Florian Osterwalder)