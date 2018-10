Die Explosion in einer Berufsschule auf der Halbinsel Krim mit mehr als einem Dutzend Toten war nach Angaben des Krim-Regierungschefs die Tat eines Schülers. Der junge Mann sei im vierten Lehrjahr gewesen, sagte Krim-Chef Sergej Aksjonow am Mittwoch in Kertsch der Agentur Tass zufolge. Der Schüler habe sich daraufhin erschossen. Seine Leiche wurde nach Aksjonows Angaben in der Bibliothek im zweiten Stock des Gebäudes gefunden.

Bei der Explosion soll nach Angaben der Behörden eine Bombe hochgegangen sein, die mit Metallteilen gefüllt war. Aksjonow sprach am Nachmittag von 18 Toten und rund 50 Verletzten. Das Staatliche Ermittlungskomitee sprach jedoch von 17 Toten. Dabei soll es sich vor allem um Jugendliche handeln, die sich in der Kantine der Schule aufhielten.

Auch die Direktorin spricht von einem Selbstmordanschlag auf die Schule: «Überall liegen Leichen von Kindern». Auch Angestellte der Schule seien unter den Opfern. Russland hatte die ukrainische Halbinsel 2014 annektiert und unterstützt zudem pro-russische Separatisten im Osten des Nachbarstaates. Die EU und die USA haben deswegen Sanktionen gegen Russland verhängt.

(L'essentiel/sda)