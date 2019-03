Crew will Frau wegen Kleidung rausschmeißen

Dieses Erlebnis wird die 22-jährige Emily O'Connor so schnell nicht vergessen. Am 2. März flog sie von Birmingham, England, auf die Kanaren. In Ferienstimmung kleidete sich die Britin mit einem Cropped-Spaghetti-Trägertop und einer High-Waist-Hose und ging so an Bord einer Maschine der Thomas Cook Airline.

Wie «The Sun» berichtet, wurde die junge Frau von vier Crew-Mitgliedern umringt, die ihr Outfit als «unangebracht» und «anstößig» bezeichneten. Sie drohten, sie aus der Maschine zu werfen, wenn sie sich nicht umziehen würde.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn't "cover up" as I was "causing offence" and was "inappropriate". They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY— Emily O'Connor (@emroseoconnor) 12. März 2019

O'Connor gab an, nichts von einer Kleidervorschrift zu wissen. Gegenüber dem Boulevardblatt sagte sie, dass zwei Reihen hinter ihr ein Mann mit Shorts und einem Tanktop gesessen sei, der nicht so harsch angegangen worden sei wie sie.

«Halt die Fresse, du erbärmliche Frau»

Beim Versuch, ihren Standpunkt gegenüber der Crew klarzumachen, wurde sie von einem Passagier bloßgestellt: «Halt die Fresse, du erbärmliche Frau, zieh eine verdammte Jacke an.» Schließlich gab die 22-Jährige nach und zog sich die Jacke ihrer Cousine über. «Es war die frauenfeindlichste und erniedrigendste Situation, die ich jemals erlebt habe», sagt O'Connor.

Doch die 22-Jährige ließ sich nicht unterkriegen und flog in genau dem gleichen Outfit von den Kanaren wieder zurück nach Birmingham.

Nachdem die Geschichte viralgegangen war, entschuldigte sich ein Sprecher von Thomas Cook bei der Britin. «Natürlich hätten wir die Situation besser lösen können. Wie jede Airline haben auch wir Kleidervorschriften, an die sich Frauen und Männer egal welchen Alters halten müssen. Unsere Crew hat die schwierige Aufgabe, diese Richtlinien umzusetzen, und wir machen es nicht immer richtig.»

(L'essentiel/kat)