Gefängniswärter foltern in Italien einen Häftling

Die Gefängniswärter sollen in der Haftanstalt in San Gimignano (Norditalien) einen tunesischen Gefängnisinsassen misshandelt haben, berichtet die Zeitung La Repunblica. Die Staatsanwaltschaft in Siena wirft den Beamten demnach vor, den Gefangenen im vergangenen Jahr mehrfach geschlagen und erniedrigt zu haben.

Den Wärtern drohen bis zu 12 Jahren Haft

Laut den zuständigen Staatsanwälten gelten die Untersuchungen als «heikel und komplex». Ermittelt wird gegen 15 Vollzugsbeamte, vier sind bereits aus dem Dienst suspendiert worden. Ihre grauenhaften Taten sollen per Videokamera festgehalten worden sein, des Weiteren gibt es Zeugenaussagen von anderen Gefängnisinsassen. In Italien ist Folter im Gefängnis seit 2017 ein Strafbestand. Polizisten oder Wärter die foltern, droht bis zu 12 Jahren Haft.

(L'essentiel)