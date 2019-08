Riesenwelle verletzt 44 Personen in Wasserpark

Auch in China sind Freibäder und Wasserparks im Sommer begehrte Ausflugsziele. So auch der Shuiyun Water Park in der chinesischen Provinz Jilin. Wie in vielen Freibädern gibt es auch diesem ein Wellenbad, in dem künstlich Wellen erzeugt werden. Normalerweise werden die Wellen dabei nicht höher als einen Meter.

Doch für die Gäste wurde der Freizeitpark am Montag zu einem Ort des Schreckens. Dort wurde in einem Wellenbecken plötzlich eine so große Welle ausgelöst, dass 44 Menschen in China verletzt worden sind.

Wie der britische Daily Star berichtet, wurden die Badegäste von der 3-Meter-Welle erfasst und aus dem Becken getragen. 44 Gäste trugen teils schwere Verletzungen davon, als sie vom Wasserpark-Tsunami auf den Beton geschleudert wurden.

(L'essentiel/uten)