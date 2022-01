Am Mittwoch verschwand Marieke (13) spurlos

Wer hat Marieke Remiger gesehen? Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die 13-Jährige machte sich, laut ihren Eltern, am Mittwochmorgen auf den Weg zum Regenbogen-Gymnasium. Sie sei auf ihrem Fahrrad unterwegs gewesen. In der Schule kam Marieke aber nie an und auch telefonisch erreichen ihre Eltern sie nicht.

Das Fahrrad der 13-Jährigen ist türkis. Sie trägt eine hellgraue Jogginghose, eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, dazu eine schwarze Strickmütze, weiß-schwarze halbhohe Turnschuhe und einen Schal. Sie müsste dazu einen schwarzen Rucksack bei sich haben, schreibt «Bild». Die Schülerin wird als 165 cm groß und athletisch beschrieben. Die Haare trage sie lang, braun und glatt. Hinweise zum Aufenthalt von Marieke nimmt die Polizeidirektion Leipzig entgegen.

(L'essentiel/roa)