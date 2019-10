In Washington hatten die Schüler heute hitzefrei

Während es bei uns so langsam unangenehm kalt wird, wurden am Mittwoch in der US-Hauptstadt Washington mehr als 36 Grad gemessen. Damit wurde sogar der bisherige Hitzerekord vom 5. Oktober 1941 gebrochen – 83 Tage vor Weihnachten. Wegen der hohen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit wurden im Süden und Osten der USA hunderte Schulen geschlossen. Viele von ihnen haben keine Klimaanlage.

Wie NBC News berichtet, verteilen Lehrer an einigen Schulen auch Eis am Stiel an die Schüler, schicken sie früher nach Hause oder verlegten den Unterricht an schattige Orte im Freien.

Temperatures as of 2 PM ET (1 PM CT). Where's the cold front?????https://t.co/VyWINDBEpn pic.twitter.com/LyAniKqR21 — National Weather Service (@NWS) October 2, 2019

In der Hauptstadt Washington wurden am Mittwochnachmittag knapp unter 36 Grad Celsius gemessen. Zuletzt war es dort im Oktober im Jahr 1941 ähnlich heiß.

Etwas nördlicher in New York City zeigte das Thermometer am selben Tag noch fast 32 Grad, Tendenz steigend. Wie anhand einer Temperaturkarte des US-Wetterdienstes zu sehen ist, erstreckt sich das Einflussgebiet der Hitzewelle von der Ostküste über Kansas City bis hinunter nach Texas an die mexikanische Grenze.

RECORD heat again today across a large portion of the country.

Check out https://t.co/VyWINDBEpn for your local forecast. pic.twitter.com/NfAGmUt6hF — National Weather Service (@NWS) October 1, 2019

(L'essentiel/red)