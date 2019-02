«Er soll in der Hölle schmoren»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Mann, der als Jugendlicher von George Pell missbraucht wurde, nimmt nach dem Schuldspruch für den ehemaligen australischen Papst-Vertrauten vor dem Gericht Stellung (siehe Video).

Der australische Kardinal und beurlaubte Vatikan-Finanzchef George Pell ist wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Der 77-Jährige wurde schuldig gesprochen, sich in den 1990er Jahren in der Kathedrale von Melbourne an zwei Chorknaben vergangen zu haben.

Der bereits im Dezember in der australischen Metropole gefallene Schuldspruch wurde erst am Dienstag bekannt. Pell – lange ein enger Vertrauter von Papst Franziskus – ist der ranghöchste katholische Geistliche weltweit, der wegen Missbrauchsvorwürfen verurteilt wurde.

