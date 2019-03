Frau wird vom Grab ihrer Eltern verschluckt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit über zwanzig Jahren sieht Joanna Cullen regelmäßig beim Grab ihrer Eltern auf dem St. Charles Cemetery auf Long Island im US-Bundesstaat New York nach dem Rechten. Doch einen nachmittäglichen Besuch im Dezember vor zwei Jahren wird sie wohl nie vergessen: Gerade als sie sich bückte, um neben dem Grabstein einen Kranz zu befestigen, öffnete sich unter ihren Füssen ein Erdloch.

Die 64-Jährige sank bis zu den Hüften ein, sie sei regelrecht vom Erdboden verschluckt worden. So schildern es die Gerichtsunterlagen, die der «New York Post» vorliegen. Zudem sei sie beim Absinken nach vorn gekippt und habe sich am Grabstein einen Zahn ausgeschlagen.

«Furchterregend und traumatisch»

Knapp zweieinhalb Jahre nach dem dramatischen Vorfall klagt Cullen nun gegen die Betreiber des Friedhofs. «Wenn jemand in der Dämmerung in das Grab der Eltern gezogen wird, ist das furchterregend und traumatisch», begründet ihr Anwalt Joseph Perrini die Schadensersatzforderung in Höhe von 5 Millionen Dollar.

Seither leide seine Mandantin an Albträumen, Kopfschmerzen und habe Angst, sich auf offenen Feldern zu bewegen. Sie befinde sich zudem in Therapie und könne sich nicht vorstellen, je wieder an das Grab ihrer Eltern zurückzukehren, ließ Cullen über ihren Anwalt ausrichten.

«Das ist ein Skandal»

Anscheinend hätten Totengräber das Grab neben jenem von John und Evelyn Cullen nicht richtig aufgefüllt. So sei ein unterirdischer Hohlraum entstanden, in den Joanna Cullen hinuntergeglitten sei.

«Das ist ein Skandal», urteilt der Anwalt. Mit der Klage wolle seine Mandantin bezwecken, dass die Friedhofsverwaltung und die Angestellten sensibilisiert würden. «Wir wollen sicherstellen, dass so etwas nie mehr passiert.»

(L'essentiel/mat)