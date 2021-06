14-​​Jährige wollte Weg abkürzen – von Zug erfasst

Das Unglück ereignete sich am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr in der Gemeinde Oppenweiler, nordöstlich von Stuttgart. Die 14 Jahre alte Schülerin hatte offenbar in Begleitung mit einer elfjährigen Freundin eine Abkürzung nehmen wollen. Als die Mädchen nacheinander auf die Gleise rannten, kam der Zug. Das berichtet der «Spiegel» unter Berufung auf die Polizei Aalen.

Während das jüngere Kind sich noch knapp in Sicherheit bringen konnte, soll die 14-Jährige beim Anblick des herannahenden Zuges erschrocken sein – dann beging sie einen fatalen Fehler. Anstatt schnell auf die andere Seite des Gleisbettes zu springen, machte sie kehrt.

Notarzteinsatz am Gleis zw. #Backnang und #Sulzbach(Murr). Streckensperrung. Ersatzverkehr in Planung. Bisher keine Informationen zur Dauer der Sperrung. Update folgt. #DBRegio_BW — DB Regio Baden-Württemberg (@DBRegio_BW) June 1, 2021

Der Lokführer (45) habe trotz Vollbremsung keine Chance mehr gehabt, den Zug rechtzeitig zu stoppen. Das Mädchen wurde von dem tonnenschweren Schienenfahrzeug erfasst und getötet.

Sowohl die Eltern als auch der Lokführer mussten von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut werden. Der Zugverkehr auf der Strecke musste für rund fünf Stunden eingestellt werden.

