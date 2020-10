Erzbischof soll Missbrauch vertuscht haben

Der heutige Hamburger Erzbischof Stefan Heße soll nach Recherchen der Bild-Zeitung vor zehn Jahren in die Vertuschung eines Falls von sexuellem Kindesmissbrauch im Erzbistum Köln verwickelt gewesen sein. Heße weist alle Vorwürfe zurück. In dem Fall geht es um einen heute 69 Jahre alten Priester. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat den Mann wegen sexuellen Missbrauchs seiner minderjährigen Nichten in den 90er-Jahren angeklagt.

Ein Sprecher des Landgerichts Köln bestätigte die Anklageerhebung. Es gehe dabei auch um einen «Beischlaf-Fall». 2010 war der Priester schon einmal angezeigt worden, doch damals wurde die Anzeige zurückgezogen. 2019 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Die Missbrauchsopfer – heute erwachsen – sollen jetzt aussagebereit sein.

