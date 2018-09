Mit diesem Auto lassen Sie jeden Stau hinter sich

Einfach die Flügel ausfahren und über den Himmel davonschweben: Das wünschen sich viele Autofahrer, wenn sie wieder mal im Stau stehen. Doch der düsenjetähnliche Senkrechtstart auf der Autobahn ist bislang nur eine Fantasievorstellung. Ganz nah an der Umsetzung ist jetzt allerdings ein Projekt des chinesischen Herstellers Terrafugia: Das Unternehmen plant ein fliegendes Auto auf den Markt zu bringen.

Wie die Nachrichtenagentur Xinhua meldet, kann das Modell «Transition» ab Oktober in den USA vorbestellt werden. Der Kostenpunkt: Rund 340.000 Euro. Laut Angaben von Terrafugia, das zum Konzern Geely (Lotus, Volvo) gehört, entspricht das etwas seltsam aussehende Vehikel sämtlichen Flug- und Straßenverkehrsvorschriften – und benötigt zudem nicht viel Platz in der Garage. Der Antrieb erfolgt durch einen Verbrennungsmotor in Verbindung mit einem Lithium-Eisenphosphat-Akku. So ist eine Reichweite von 787 (Flug) beziehungsweise 1296 Kilometern (Straße) möglich. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Straße beträgt 110 km/h, in der Luft bringt es die «Transition» dank Boost-Modus auf maximal 185 km/h.

Die große Besonderheit des Gefährts: Innerhalb von nur einer Minute lässt sich der Zweisitzer dank ausklappbarer Flügel in ein Flugzeug verwandeln. So schlüpft der normale Autofahrer, falls er die notwendige Lizenz besitzt, im Handumdrehen in die Rolle des Piloten. Für Start und Landung braucht das Gefährt aber eine geeignete Piste und eine entsprechende Genehmigung – ein Direktstart von einer Straße wäre viel zu gefährlich. Doch Terrafugia denkt offenbar schon einen Schritt weiter: Im Oktober soll ein zweites Modell vorgestellt werden, das auch Senkrechtstarts drauf hat. Verkaufsstart: bis 2023.

(L'essentiel)