Polizei findet Giftschlangen in DHL-​​Paketen

Irgendwann im Spätsommer ging ein Anruf vom Veterinäramt bei der Reptilien-Auffangstation in München (Bayern, DE) ein. In einem Paketzentrum wurde eine quietschgelbe Schlange in einer Schachtel entdeckt. Der Absender war unbekannt, dürfte aber im Großraum München leben und die «Fracht» sollte an einen Empfänger in Südeuropa verschickt werden. In dem ungesicherten Paket befand sich eine giftige Greifschwanz-Lanzenotter.

In Bayern und anderen deutschen Bundesländern ist die Haltung dieser Giftschlangen allerdings verboten, da ein Biss zumindest für einen längeren Krankenhausaufenthalt sorgen würde. Die gelbe Lanzenotter wurde bei den Reptilienexperten aufgenommen und gut versorgt, doch schon ein paar Tage später waren mittels Röngtenbild wieder Schlangen in einem Paket entdeckt worden. Zwei giftige Bambusottern waren notdürftig in einem Plastikdöschen mit Luftlöchern in einer großen Schachtel auf die Reise geschickt worden.

Aller guten Dinge sind drei

Wieder ein paar Tage später, stand plötzlich die Polizei vor dem Reptilien-Auffangcenter und brachte ein weiteres Paket persönlich vorbei. Beim Öffnen des zugeklebten Kartons herrschte danach kurz Stille, denn zum Vorschein kamen zwei Gabunvipern, die immerhin die längsten Giftzähne weltweit besitzen. Diese Schlangenart ist eigentlich in tropischen Regenwäldern beheimatet und extrem giftig. Selbst mit sofortiger, medizinischer Versorgung kann ein Biss zum schnellen und schmerzhaften Tod führen.

Ein Tier per Post zu versenden ist aus Tierschutzsicht selbstverständlich höchst bedenklich, bei solchen Tieren kommt jedoch noch ein großes Risiko für unbeteiligte Personen hinzu. Nach dem unbekannten Absender wird nun offenbar mit Hochdruck gesucht, da es sich hier um einen absichtlichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und der Gefahrenabwehr handelt.

(L'essentiel/tine)