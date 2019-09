Das wohl kleinste Airbnb-​​Zimmer gibts in New York

Artikel per Mail weiterempfehlen

Als die Britin Zoe Reeve ein Zimmer für ihre Ferien in New York buchte, wusste sie, dass sie kein Luxus erwarten würde. Schließlich kostete die Unterkunft im Herzen von Brooklyn lediglich 27 Dollar pro Nacht. Aber mit einem derart kleinen Raum hatte sie nicht gerechnet: Reeve wurde in einer engen, stickigen Nische unter einer Treppe untergebracht.

Die 26-Jährige gibt gegenüber Business Insider zu, dass sie gern günstig reist und dafür auf Komfort verzichtet. «Ich buchte das Zimmer, da mir das reine Übernachten beim Reisen nicht viel bedeutet. Es war die mit Abstand günstigste Unterkunft in Brooklyn», sagte sie.

Für die fehlende Reinigung gab es Geld zurück

Aber das war nicht das größte Problem: «Ich war schockiert, wie dreckig das Zimmer war, als ich ankam.» Nicht einmal die Bettwäsche sei vor ihrer Ankunft gewechselt worden. Als die Britin bei ihrem Gastgeber reklamierte, erklärte er, dass die Putzfrau offenbar vergessen hatte, ihr Zimmer zu reinigen. Er erstattete die Gebühr für die Reinigung zurück.

Aber das war noch nicht alles: In der Objektbeschreibung hieß es, das Zimmer verfüge über eine eine bequeme Luftmatratze. Was Reeve erwartete, war aber «eine sehr dünne Camping-Luftmatratze, die sich so anfühlte, als würdest du nur auf einer Yogamatte schlafen».

Reeves Rundgangsvideo geht viral

Das Schlimmste sei jedoch die extreme Hitze im Zimmer gewesen: «Es gab keinen Ventilator, so dass ich bei offenem Fenster schlafen musste.» Dadurch habe sie sich nicht sicher gefühlt. Zudem sei es wegen der schreienden Menschen auf der Straße sehr laut gewesen.

Im Angebot auf Airbnb ist die geringe Größe der Unterkunft klar deklariert. Der Vermieter schreibt sogar: «Der Platz ist ideal für Rucksacktouristen und preisbewusste Reisende, die bereit sind, auf selbstaufblasenden Campingmatten zu schlafen. Ich würde den Platz auf keinen Fall einem Menschen über 61 Jahre empfehlen.»

Nachdem Reeve ein Rundgangsvideo des Zimmers auf sozialen Medien gepostet hatte, zeigten sich viele Nutzer solidarisch mit ihr. Einige vergleichen die Unterkunft sogar mit Harry Potters Zimmer unter der Treppe im Haus seiner Tante und seines Onkels. «Die Dudleys vermieten jetzt Harry Potters Zimmer», kommentierte einer.

(L'essentiel/kle)