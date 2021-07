Bauer überfuhr zwei Frauen beim Pestizid-​​Spritzen

Am Samstagabend fanden italienische Polizisten zwei Frauen leblos in einem Maisfeld in San Giuliano Milanese, etwa drei Kilometer südöstlich von Mailand, auf. Schon am Tag zuvor ging beim italienischen Notruf eine Meldung ein. «Hilfe, ein Mähdrescher hat uns überfahren. Meine Freundin ist tot und ich bin verletzt», sagte eine Frau auf Arabisch. Dann brach die Verbindung ab.

Nach einer groß angelegten Suchaktion von Polizei und Feuerwehr konnten die beiden Frauen in einem Maisfeld gefunden werden. Allerdings kam für sie jede Hilfe zu spät. Die beiden Frauen, Marokkanerinnen im Alter von 28 und 32 Jahren, lebten bereits nicht mehr, als man sie fand.

Führten Pestizide zum Tod?

Zunächst fehlte jede Spur des Mähdreschers, von dem die eine der beiden Frauen am Telefon berichtet hatte, er habe sie überfahren. Am Sonntag dann aber die große Wende: Die Polizei verhaftete einen Landwirt und stellte ein «landwirtschaftliches Fahrzeug» sicher. Darüber berichtet der «Corriere della Sera».

Allerdings handelt es sich beim sichergestellten Gefährt nicht um einen Mähdrescher, sondern um ein Fahrzeug, das zum Spritzen von Pestiziden eingesetzt wird. Erste Annahmen gehen davon aus, dass die beiden Frauen von den Spritzarmen des Fahrzeugs tödlich getroffen wurden. Auch steht die Vermutung im Raum, dass die giftigen Dämpfe der Pestizide zum Tod der Frauen geführt haben könnten.

«Ich habe nichts bemerkt»

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen. Sie hat den Landwirt, der am Freitag mit der Pestizid-Maschine auf den Feldern unterwegs war, ein erstes Mal vernommen. «Ich habe nichts bemerkt», sagte er laut «Corriere della Sera» aus. Auch der Besitzer des Bauernhofs musste sich den Fragen der Staatsanwaltschaft stellen.

Momentan gehen die Ermittler und Ermittlerinnen davon aus, dass die beiden Frauen, die als Sara El Jaafari (28) und Hanan Nekhla (32) identifiziert wurden, im Maisfeld campiert hatten. Es wurden Decken, Alkoholflaschen, Reste von Alufolien und mehrere Mobiltelefone gefunden. Auch geht die Polizei aufgrund von gefundenen Substanzen davon aus, dass die beiden Frauen Drogen konsumiert hatten.

Laut übereinstimmenden Medienberichten sind die Angehörigen der beiden Frauen über den Tod von Sara El Jaafari und Hanan Nekhla informiert worden. Die Familien der beiden bestätigten offenbar, dass die beiden Frauen über keinen festen Wohnsitz verfügten und oft zwischen den Häusern von Freunden wechselten.

(L'essentiel/Reto Heimann)