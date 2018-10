Mann nach Fetisch-​​Club-​​Besuch in Lebensgefahr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Kit-Kat-Club in Berlin ist für sexuelle Freizügigkeit bekannt. Vor allem bei der regelmäßig stattfindenden «Carneball-Bizarre – Kit-Kat-Clubnacht» geht es heiß zu und her: Nackte Körper, offener Sex und Selbstbefriedigung auf der Tanzfläche sind in jener Nacht keine Seltenheit. Doch nun hat sich ein Schatten über die Partyreihe gelegt.

Denn nach dem Besuch des Carneball-Bizarre am vergangenen Samstag ist ein junger Mann an bakterieller Hirnhautentzündung – konkret: einer eitrigen Meningokokken-Meningitis – erkrankt. Infiziert hat er sich nach bisherigem Kenntnisstand im Club, wie das Bezirksamt Berlin-Reinickendorf mitteilte.

Schnelles Handeln ist wichtig

Weil es dem Betroffenen laut den Betreibern des Clubs «sehr schlecht» geht und er keine Auskunft darüber geben kann, mit wem er in der besagten Nacht näheren Kontakt hatte, hat man sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt dazu entschlossen, öffentlich andere Besucher der Party zu informieren.

Denn sollte es weitere Infizierte geben, ist schnelles Handeln wichtig. Zu spät erkannt, kann die Erkrankung aufgrund der unmittelbaren Nähe der Entzündung zu Gehirn und Rückenmark tödlich verlaufen. Bei rechtzeitiger Behandlung dagegen seien die Heilungsaussichten in der Regel gut, so die Behörde.

Wo es viele Menschen hat, besteht Ansteckungsgefahr

Die Meningokokken-Meningitis wird durch Meningokokken (Neisseria meningitidis) ausgelöst. Etwa zehn Prozent der europäischen Bevölkerung tragen diese Bakterien im Nasenrachenraum, ohne dabei Krankheitsanzeichen zu entwickeln. Wenn die Erreger aber durch die Schleimhaut ins Blut gelangen, kann es zu schweren Erkrankungen kommen.

Übertragen werden die Erreger durch Tröpfcheninfektion, beispielsweise durch Husten, Niesen oder Küssen. Damit besteht die Gefahr einer Ansteckung überall dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen oder man sich körperlich näher kommt. Außerhalb des Körpers sterben die Bakterien schnell ab.

So äußert sich die Meningokokken-Meningitis

Die ersten Beschwerden treten zwischen dem ersten und zehnten Tag auf – und das sehr plötzlich. Die häufigsten Symptome sind Fieber, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Licht- und Geräuschempfindlichkeit und ein steifer Nacken. Weiter sind Übelkeit, Benommenheit und starke Unruhe typische Anzeichen einer Hirnhautentzündung.

Auf der Facebook-Seite des Kit-Kat-Clubs raten die Betreiber Besuchern des Carneball-Bizarre, die diese Symptome bei sich bemerkt haben, «so schnell als möglich» einen Arzt aufzusuchen oder in die Notaufnahme zu gehen.

Weitere Folge: Meningokokken-Sepsis

In etwa einem Prozent aller Meningokokken-Infektionen kommt es zu einer Blutvergiftung, einer sogenannten Meningokokken-Sepsis. Bei einer solchen verteilen sich die Bakterien mit dem Blut im Körper und stören so die Blutgerinnung.

In der Folge bilden sich Stecknadelkopf große rote oder braune Flecken auf der Haut, die rasch größer werden können. Auch mit Blut gefüllte Bläschen können auftreten. Weitere Anzeichen sind Blässe, bläulich verfärbte Haut, kalte Finger und Zehen, Schläfrigkeit oder Bewusstseinsverlust sowie Durchfall und/oder Magenkrämpfe.

Wer diese Symptome bei sich feststellt, sollte baldmöglichst zum Arzt. Denn im schlimmsten Fall kann es zu einer schweren Form des septischen Schocks, dem sogenannten Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom (siehe Box) kommen.

Antibiotikum zur Vorbeugung

Der Berliner Club mahnt, nicht in Panik zu verfallen. Diese sei nicht begründet, denn «eine weitere Ansteckung im Club ist nach Aussagen der Ärzte und des Amtes sehr unwahrscheinlich». Außerhalb des Körpers seien die Bakterien nicht überlebensfähig und würden schnell absterben.

Zudem «sind alle Mitarbeiter bis jetzt symptomfrei und haben außerdem die Möglichkeit, vorsorglich eine Antibiotikatherapie zu beginnen – damit ist eine Übertragung auf neue Gäste ausgeschlossen.» Besuchern des Carneball-Bizarre, die zwar keine Symptome haben, aber auf Nummer sicher gehen wollen, empfehlen die Betreiber, ebenfalls den Arzt aufzusuchen und sich prophylaktisch ein entsprechendes Antibiotikum verschreiben zu lassen.

Personen, die gegen Meningokokken, Pneumokokken und Haemophilus influenzae geimpft wurden, sind weitestgehend immun.

(L'essentiel/fee)