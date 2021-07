Wasserdiebe stehlen Milliarden Liter für Cannabis

Seit Wochen herrscht im Westen der Vereinigten Staaten eine außergewöhnliche Trockenheit: Immer mehr als Reservoir genutzte Seen sind auf rekordtiefe Pegel gesunken. Die Bevölkerung, etwa in Kalifornien, ist angehalten, Wasser zu sparen, Farmer müssen teils ihre Felder und Plantagen aufgeben.

Das hat Folgen: Der Diebstahl von Wasser ist zu einem lukrativen Geschäft geworden und hat ein Ausmaß erreicht, wie es der Bundesstaat bislang noch nie erlebte. Wie CNN berichtet, sind seit 2013 insgesamt 45 Milliarden Liter des wertvollen Guts illegal abgezapft worden, etwa von Feuerhydranten, aus Reservoirs, mit dem Abpumpen aus Gewässern oder durch das Anbohren von Wasserleitungen. Bisweilen wird das Wasser gar unter Waffengewalt von Landwirten geraubt. Manche Gemeinden sahen sich gezwungen, Hydranten mit Schlössern zu sichern oder ganz abzubauen.

Oft sind die Diebe Betreiber illegaler Cannabis-Plantagen. «Der Diebstahl von Wasser war noch nie so ernst», weiß John Nores, ehemaliger Leiter des Marihuana-Bekämpfungsteams der kalifornischen Fischerei- und Wildtierbehörde. Und Jeremiah LaRue, Sheriff des besonders stark betroffenen Siskiyou County im Norden des Staates, sagt: «Der Wasserdiebstahl für Marihuana-Anbau hat einen großen Einfluss auf den Grundwasserlevel erreicht. In Antelope Valley im Süden des Bundesstaats brach im vergangenen Jahr sogar die Wasserversorgung zusammen, weil Diebe lastwagenweise Wasser abzapften und abtransportierten.

900 Verhaftungen von Wasserdieben

Derzeit erreicht Kalifornien die traditionell heißeste und trockenste Zeit des Jahres. Zudem wüten bereits jetzt riesige Waldbrände, die das Problem weiter verstärken. Nicht selten mangelt es an Löschwasser für die Brandbekämpfer. Der Kampf gegen den Wasserklau wird für den Staat so immer existenzieller. Bisher tätigten die Behörden in Kalifornien 900 Festnahmen und entfernten über 600 Kilometer illegaler Leitungen, mit denen Wasser abgezapft wurde.

«Weil der Staat sich einem weiteren Wasser-Notstand nähert, müssen wir unbedingt sicherstellen, dass diese Aktivitäten den Wassermangel nicht noch mehr verstärken», sagt Kathryn Barger vom Los Angeles County. Laut der «Desert Sun» wurden bisher 125 Anzeigen wegen Wasserdiebstahls eingereicht, doppelt so viele wie vor zehn Jahren. «Sie klauen das Wasser auf jede Art, die man sich ausdenken kann», so Matt Kendall, Sheriff des Mendocino County. «Und, herrje, jeder weiß was hier abgeht.»



