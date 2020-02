Atlantik dank «Sabine» in Rekordzeit überquert

Der erste große Sturm hält Kurs auf Europa. Experten rechnen mit schlimmen Sturmschäden, in Deutschland mussten gar schon einige prominente Sportveranstaltungen, darunter ein Skispringen und mehrere Fußballspiele, abgesagt werden.

Doch der Sturm bringt nicht nur Negativ-Schlagzeilen zustande. Dank des heftigen Windes gibt es etwa im Flugbereich einen neuen Rekord zu vermelden.

Erstmals unter fünf Stunden

Denn erstmals gelang es einer Boeing 747-400 die Strecke vom New Yorker JFK-Airport zum Londoner Flughafen Heathrow in weniger als fünf Stunden zurückzulegen. Nach exakt vier Stunden und 56 Minuten setze die Maschine am Samstagabend um 23.21 Uhr in der englischen Hauptstadt auf.

Sturmtief #SABINE und der sehr starke #Jetstream (bei den Franzosen Ciara genannt) über dem Atlantik machen's möglich. Vergangene Nacht schaffte es eine #Boeing 747 in Rekordzeit von 4 Stunden 56 Minuten von New York nach #London. Alter Rekord: 5h13min https://t.co/AQ2FP5tiWB — uwz.at (@uwz_at) February 9, 2020

Die durchschnittliche Reisezeit beträgt Air Plus News für diese Strecke sechs Stunden und 13 Minuten. Der alte Rekord für die exakt 5.554 Kilometer lange Distanz von New York nach London lag bei fünf Stunden und 13 Minuten. Verantwortlich für den Rekord ist ein durch «Sabine» stark begünstigter Jetstream. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Starkwindband. Vereinfacht gesprochen hatte das Flugzeug von New York kommend starken Rückenwind.

(L'essentiel)