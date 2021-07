Neun Tote bei Absturz von Kleinflugzeug

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Schweden sind alle neun Insassen ums Leben gekommen. Das teilte die schwedische Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Schwedischen Medienberichten zufolge handelte es sich um den Piloten und acht Fallschirmspringer, die bei dem Unglück am Flughafen Örebro am Donnerstagabend umkamen.

Demnach stürzte das Flugzeug kurz nach dem Start ab und fing Feuer. Die schwedische Havariekommission leitete Untersuchungen ein, um die Unglücksursache zu ermitteln. Örebro liegt knapp 200 Kilometer westlich von Stockholm. Schon vor fast genau zwei Jahren waren beim Absturz eines Kleinflugzeugs mit Fallschirmspringern im Norden Schwedens ebenfalls neun Menschen ums Leben gekommen.

(L'essentiel/DPA)