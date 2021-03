Deutsche Tierärzte wollen bei Corona-​​Impfungen helfen

Die deutschen Tierärztinnen und Tierärzte haben sich an die Regierung gewandt. Sie wollen in die Verteilung des Corona-Impfstoffes miteinbezogen werden. Das schreibt die «Neue Osnabrücker Zeitung» (Bezahlartikel). Der Verbandschef der praktizierenden Tierärzte Siegfried Moder sagt, dass die 10.000 Tierarzt-Praxen in Deutschland genügend Kapazitäten hätten, um 50 Impfungen pro Praxis und Woche zu übernehmen.

So könnten in einem Monat zwei Millionen Menschen alleine von Tierärzten geimpft werden, stellt Moder in Aussicht. «Wenn im zweiten Quartal tatsächlich große Mengen an Impfstoffen eintreffen, wie es die Bundesregierung verspricht, dann sollte in Deutschland jeder impfen, der impfen kann», meint der Tierarzt-Chef.

Der Vorschlag ist nicht neu. In Frankreich dürfen Veterinäre bereits Menschen gegen das Coronavirus impfen. Das französische Gesundheitsministerium hat ihnen – wie im übrigen auch den Zahnärzten und Zahnärztinnen – eine entsprechende Zulassung erteilt. Tierärzte dürfen in Frankreich allerdings nur in offiziellen Impfzentren impfen – und nicht in ihrer eigenen Praxis. Damit hat Frankreich auf einen Schlag 252.000 zusätzliche Fachkräfte bei der Impfstoff-Verabreichung zur Verfügung.

