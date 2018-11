In der Nordsee kollidieren zwei Schiffe

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Nordsee vor der ostfriesischen Insel Borkum sind am Donnerstagabend zwei Schiffe kollidiert. Sie verkeilten sich laut Behörden aus bislang unbekannter Ursache rund 25 Kilometer nordwestlich vor der Insel ineinander. Verletzt wurde niemand.

Wie eine Sprecherin des Havariekommandos in Cuxhaven am Freitag mitteilte, war das eine Schiff mit einer Besatzung von 16 Menschen unterwegs, rund 115 Meter lang und unter türkischer Flagge gefahren. Auf dem anderen, 82 Meter langen und unter niederländischer Flagge fahrenden Schiff waren fünf Menschen an Bord.

Wasser dringt ein

Bei dem Unfall blieben alle unverletzt. Gefahrenstoffe hatten die Schiffe nicht geladen. Ein Ölüberwachungsflugzeug stellte zudem bei einem Flug über den Unfallort fest, dass keine Schadstoffe ausgetreten waren.

Auf der Steuerbordseite des Schiffs mit niederländischer Flagge drang bis in die Nacht noch Wasser durch ein Leck ein. Zur Unterstützung der Besatzung wurde ein Expertenteam aus erfahrenen Seeleuten mit an Bord des Schiffes geschickt. Zudem waren auch ein Boot der Bundespolizei sowie ein Seenotrettungskreuzer und ein Hochsee-Bergungsschlepper vor Ort. Luft- und Seeraum waren bis in die Nacht rund drei Seemeilen um den Einsatzort gesperrt.

(L'essentiel/chk/sda)