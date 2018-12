So brutal entreißen die Cops einer Mutter ihr Baby

Die Polizei von New York hat eine Untersuchung eingeleitet, nachdem sich in einer Sozialeinrichtung in Brooklyn dramatische Szenen abgespielt hatten: Zwei Beamte hatten versucht, eine Mutter wegen einer Nichtigkeit zu verhaften – dabei war es ihnen egal, dass die Frau gerade ihr einjähriges Baby in den Armen hielt.

Das Video vom Vorfall sorgt auf Social Media für Entsetzen. Aufgenommen hat es eine Augenzeugin in einer Dienststelle der Human Resources Administration, in der Menschen mit geringem Einkommen unter anderem Lebensmittelmarken beantragen können. Weil keine Sitzplätze frei waren, hatte sich Jazmine Headley (23) mit ihrem Sohn auf den Boden gesetzt, wie der Sender ABC 7 berichtet. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsbeamten rief jemand die Polizei.

Alle gegen die Polizei

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie Headley kreischend am Boden liegt, während zwei Polizistinnen ihr das Baby aus den Armen reißen wollen. Auch ist ein Polizist zu sehen, der mit einem Elektroschocker die umstehenden Beobachter im Zaum hält.

Mehrere Personen versuchen, der Mutter zu helfen, eine Frau schreit mehrmals «Oh my God». Headley ruft: «Sie verletzen meinen Sohn, ich flehe Sie an.» Schließlich wird die Mutter festgenommen. Ihr wird unter anderem Widerstand gegen die Polizei und schädigendes Verhalten gegenüber einem Kind vorgeworfen.

Familie fordert Gerechtigkeit für Headley

Stadtrat-Sprecher Corey Johnson bezeichnete das Video als «unzumutbar, erschreckend und herzzerreißend». Eric Adams, Präsident des Stadtbezirks Brooklyn, fordert, dass die Anzeige gegen Headley fallen gelassen wird. Die empörte Familie des Opfers verlangt Gerechtigkeit.

«Dies war ihr bestmöglicher Plan? Keine Bedrohung für irgendwen, kein Notfall, einfach brutale Missachtung des Wohlergehens von Mutter und Kind», schrieb Alex Vitale, Professor am Brooklyn College in New York, auf Twitter.

Thanks @CMReynoso34. I hope City Council will look into what was going on in the HRA office that would allow this to escalate so horribly. Why did they call police on someone there for assistance? https://t.co/yV8ML1YH9w— Alex S. Vitale (@avitale) December 10, 2018

(L'essentiel/kle)