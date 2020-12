Schlittenhunden droht wegen der Krise der Tod

Die Corona-Krise lässt auch den Wintertourismus in Lappland wegbrechen. Bereits Anfang November sind laut Fremdenverkehrsamt LMW über 60 Prozent der Buchungen storniert worden. Doppelt hart trifft das die Anbieter von Hundeschlittenfahrten – mit dem Geschäft gehen auch ihre geliebten Huskys zugrunde.

«Wenn meine Firma nicht überlebt und wir uns den Unterhalt der Hunde nicht mehr leisten können, müssten wir sie abtun», haben einige bereits angekündigt, wie der öffentlich-rechtliche finnische Rundfunk YLE berichtet.

Immer mehr Hunde aus dem Ausland

In der Wintersaison sind in Lappland zwischen 5000 und 7000 Huskys im Einsatz. Die Unterhaltung der Tiere ist teuer, sie müssen versorgt, gepflegt und bewegt werden. «Teilweise werden die Hunde aus Verzweiflung sogar eingeschläfert und erschossen», sagt ein Schlittenhunde-Anbieter aus Rovaniemi zu RTL. «Viele andere werden an Privatleute abgegeben.»

Während lokale Schlittenanbieter sich an strenge Auflagen halten müssen, haben die Behörden weniger Kontrolle über ausländische «Pop-up»-Anbieter, welche die Branche in Lappland und Skandinavien seit einigen Jahren zunehmend überschwemmten. Mit der steigenden Nachfrage seien auch immer mehr Hunde aus dem Ausland eingeflogen worden, die unter gesundheitlichen Problemen und schlechten Haltebedingungen litten, wie CNN bereits letztes Jahr berichtete.

Sie habe zwar keine Kenntnis davon, dass es in Lappland zu «Maßentötungen» gekommen sei, erklärte eine Tierärztin aus Inari gegenüber YLE, aber sie wisse, dass die Lage für die Tourenanbieter und ihre Huskys ernst sei.

Das Schicksal der «arbeitslosen Schlittenhunde» bewegte Jean-Eric «Zaani» Chaumentin. «Wir sprechen hier von hilflosen Tieren, die nicht rausgehen und selbst einen Job finden können», sagt der Stand-up-Komiker und bekennende Husky-Fan aus Oulu. Als er davon hörte, dass einige Hundeschlittenanbieter sogar mit dem Töten ihrer Tiere drohen, wurde er aktiv.

Kampagne und Lieferzusagen

Mit einem Kollegen lancierte Chaumentin eine Rettungskampagne über die finnische Grenze hinaus. Er hat sich hohe Ziele gesetzt und will Spenden zwischen «moderaten acht und neun Millionen Euro» einnehmen, wie er YLE sagte. «Das braucht es wirklich. Wir hoffen, die Leute realisieren, wie ernst die Lage ist.» Tatsächlich wurden so auch Tierfutterproduzenten auf die Notlage aufmerksam und sagten Lieferungen von Dutzenden Tonnen Futter für die Hunde zu.

Aki Holck, ein erfahrener «Musher» (Gespannlenker), hält selbst über 300 Hunde. Er plädiert dafür, Gutscheine für Hundeschlitten-Touren bei lokalen Anbietern zu kaufen. So würde diesen, den Tieren und ihren Betreuern am besten geholfen. «Hunde sollen die Arbeit machen, für die sie gedacht sind. Diese Hunde haben ihr eigenes Territorium, brauchen ihr Rudel und Betreuer, die sie kennen.» Holck, der seit über 30 Jahren im Geschäft ist, geht von einem harten Winter aus – und hofft, wie alle, umso mehr auf den kommenden.

(L'essentiel/gux)