Stewardess (23) von Stalker erstochen

Am späten Samstagabend wurde in Hannover die Leiche einer 23-jährigen Frau gefunden. Der leblose Körper von Sophie N.* wurde in ihrer Wohnung von der Vermieterin entdeckt. Ermittlungen zeigen: Die junge Frau wurde erstochen.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der mutmaßliche Täter bereits am Sonntagmorgen der Polizei in Dessau gestellt. Wie die «Bild» (Bezahlartikel) schreibt, handelt es sich bei dem Täter um einen 34-jährigen Ex-Kollegen der 23-Jährigen.

«Sie mochte ihn als Freund»

Die Familie von Sophie kannte den Mann. Er war sogar bei ihnen zu Hause gewesen. Wie Mutter Christina N. sagt, lernte Sophie den Mann bei einem Nebenjob in einem Kleiderladen kennen. «Er hatte sich in Sophie verliebt, sie mochte ihn als guten Freund. Als Partner war er ihr aber zu alt», ergänzt die Mutter.

Nach ihrer Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau ging Sophie für ein halbes Jahr nach Barcelona. Der Ex-Kollege folgte ihr und überraschte sie in der katalanischen Stadt. Wie die Mutter erzählt, sagte sie ihm erneut, dass aus ihnen kein Paar werden würde.

Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag

Für den späteren Täter ein Unding. Er stellte ihr immer wieder nach. Nach Bild-Informationen drang der Mann am Samstag über den Balkon in Sophies Wohnung ein. In der Wohnung soll er sie überrascht und mit einem Stich in den Hals getötet haben. Das Motiv der Tat ist noch unklar. Am Montagnachmittag wurde er einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag.

Sophie N. arbeitete im letzten Jahr als Stewardess für Thomas Cook. Das Unternehmen ging jedoch in Konkurs. 2020 wollte sie durchstarten und hätte im Februar bei Austrian Airlines eine neue Stelle antreten sollen.

* Name der Redaktion bekannt

(L'essentiel/fss)