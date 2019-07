Waldbrand in Kroatien sorgt für Stau und Chaos

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Kroatien wüten Waldbrände. Wie eine Leserin berichtet, war sie gerade in Sibenik, nördlich von Split, am Strand, als sie im Radio von dem Waldbrand hörte. Als sie später nach Hause fahren wollte, musste sie einen Umweg nehmen: «Wir wollten zurück auf die Insel Vir. Weil sich aber das Feuer fast bis zur Autobahn ausbreitete, wurde diese gesperrt.»

Kroatischen Medienberichten zufolge brach das Feuer um etwa 13.30 Uhr aus. Es soll sich blitzschnell ausgebreitet haben. Weil sich die Flammen der Autobahn und einer Mautstelle näherten, wurde die Autobahn zwischen Sibenik und Vrpolje aus Sicherheitsgründen um kurz vor 16 Uhr gesperrt.

Mega-Stau und Chaos

Das sorgte für einen Mega-Stau und mächtig Chaos. Fahrzeuge wurden großräumig umgeleitet. Denn auch einige Schnellstraßen in der Nähe, wie beispielsweise die DC33, durften nicht mehr befahren werden.

Erst um 18.40 Uhr vermeldete die Feuerwehr, dass der Brand bei der Mautstelle unter Kontrolle sei. Der Abschnitt konnte wieder befahren werden. Der Stau löst sich aber nur langsam auf. Laut lokalen Medien muss man sich weiterhin in Geduld üben.

Dadurch, dass sich der Waldbrand so rasant ausbreitete, wurde auch das Militär angefordert. Löschflugzeuge sind derzeit noch im Dauereinsatz. Die Löscharbeiten werden aufgrund des starken Windes erschwert.

(L'essentiel/slo/uten)