Taucher entdeckt sechs Nazi-​​Chiffriermaschinen

Eigentlich war er auf der Suche nach einem verschwundenen Propeller. Stattdessen entdeckte Taucher Christian Hüttner sechs alte Chiffriermaschinen der Nationalsozialisten des Typs Enigma. «Teilweise sind sie offensichtlich bereits vor dem Entsorgen unbrauchbar gemacht worden» sagt Hüttner gegenüber dem Archäologischen Landesamt Schlewsig-Holstein.

Die Enigma-Maschinen dienten der deutschen Wehrmacht im zweiten Weltkrieg dazu, ihre Funksprüche zu verschlüsseln. Schätzungsweise 100.000 bis 200.000 solcher Geräte waren während des zweiten Weltkriegs im Einsatz. Viele davon wurden kurz vor Ende des Krieges zerstört und entsorgt – nicht selten im Meer.

Konservieren und ausstellen

Bereits im November stießen Taucher, ebenfalls in Schlewsig-Holstein, auf eine Enigma-Maschine. «Ich habe in 20 Jahren schon viele außergewöhnliche Funde gemacht. Aber so etwas war noch nie dabei», sagte Unterwasser-Archäologe Florian Huber gegenüber dem Spiegel» damals.

Die sechs Enigma-Maschinen werden nun fachgerecht konserviert. Das sei nötig, damit das vom Meerwasser ohnehin bereits angegriffene Metall nicht noch weiter zerfällt. Nach Abschluss der Konservierungs-Arbeiten sollen die Enigma-Maschinen ausgestellt werden.

(L'essentiel/Reto Heimann)